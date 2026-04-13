Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Терзич обратился к «Динамо-Ак Барс» после победы в финале чемпионата России

Терзич обратился к «Динамо-Ак Барс» после победы в финале чемпионата России
Комментарии

Главный тренер «Динамо-Ак Барс» Зоран Терзич обратился к своей команде в победной раздевалке. В финальной серии женского чемпионата России казанский клуб одержал победу над подмосковным «Заречьем-Одинцово» со счётом 3-0.

Пари Суперлига — плей-офф (ж) . Финал. 3-й матч
12 апреля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Заречье-Одинцово
Московская область
Окончен
0 : 3
Динамо-Ак Барс
Казань
Заречье-Одинцово: Павлович, Буркова, Гатина, Столяр, Ермолаева, Масалева, Бярда, Бровкина, Младенович, Максимова, Хабибрахманова, Сперскайте, Соболева, Бирюкова
Динамо-Ак Барс: Карполь, Милина Рахматуллина, Матвеева, Енина, Королёва, Светник, Бибина, Ануфриенко, Ковалёва, Столбова, Реброва, Мартинес, Коновалова, Гонсалес

«С победой! Но самое важное – не одна победа, а продолжение. Мы – самая лучшая команда последние три года в России. Это самое важное. Браво!» – приводит слова Терзича пресс-служба клуба на официальной странице в соцсетях.

Напомним, для «Динамо-Ак Барс» это восьмая победа в чемпионате России. Ранее клуб побеждал в 2011-2015, 2020 и в 2024 годах. В этом сезоне команда завоевала свой третий трофей. Они также выиграли Кубок Победы и Суперкубок России.

Материалы по теме
«Динамо-Ак Барс» вернуло чемпионство! В финале клуб разгромил «Заречье-Одинцово»
«Динамо-Ак Барс» вернуло чемпионство! В финале клуб разгромил «Заречье-Одинцово»
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android