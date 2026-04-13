Терзич обратился к «Динамо-Ак Барс» после победы в финале чемпионата России
Главный тренер «Динамо-Ак Барс» Зоран Терзич обратился к своей команде в победной раздевалке. В финальной серии женского чемпионата России казанский клуб одержал победу над подмосковным «Заречьем-Одинцово» со счётом 3-0.
Пари Суперлига — плей-офф (ж) . Финал. 3-й матч
12 апреля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Заречье-Одинцово
Московская область
Окончен
0 : 3
Динамо-Ак Барс
Казань
Заречье-Одинцово: Павлович, Буркова, Гатина, Столяр, Ермолаева, Масалева, Бярда, Бровкина, Младенович, Максимова, Хабибрахманова, Сперскайте, Соболева, Бирюкова
Динамо-Ак Барс: Карполь, Милина Рахматуллина, Матвеева, Енина, Королёва, Светник, Бибина, Ануфриенко, Ковалёва, Столбова, Реброва, Мартинес, Коновалова, Гонсалес
«С победой! Но самое важное – не одна победа, а продолжение. Мы – самая лучшая команда последние три года в России. Это самое важное. Браво!» – приводит слова Терзича пресс-служба клуба на официальной странице в соцсетях.
Напомним, для «Динамо-Ак Барс» это восьмая победа в чемпионате России. Ранее клуб побеждал в 2011-2015, 2020 и в 2024 годах. В этом сезоне команда завоевала свой третий трофей. Они также выиграли Кубок Победы и Суперкубок России.
