Терзич обратился к «Динамо-Ак Барс» после победы в финале чемпионата России

Главный тренер «Динамо-Ак Барс» Зоран Терзич обратился к своей команде в победной раздевалке. В финальной серии женского чемпионата России казанский клуб одержал победу над подмосковным «Заречьем-Одинцово» со счётом 3-0.

«С победой! Но самое важное – не одна победа, а продолжение. Мы – самая лучшая команда последние три года в России. Это самое важное. Браво!» – приводит слова Терзича пресс-служба клуба на официальной странице в соцсетях.

Напомним, для «Динамо-Ак Барс» это восьмая победа в чемпионате России. Ранее клуб побеждал в 2011-2015, 2020 и в 2024 годах. В этом сезоне команда завоевала свой третий трофей. Они также выиграли Кубок Победы и Суперкубок России.