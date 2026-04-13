Доигровщица «Заречья» объяснила, почему её команда уступила «Динамо-Ак Барс» в финале ЧР
Доигровщица «Заречья-Одинцово» Ангелина Сперскайте объяснила, почему её команда уступила казанскому «Динамо-Ак Барс» в финальной серии женского чемпионата России. Третий матч завершился со счётом 3:0 (25:22, 25:16, 29:27) в пользу клуба из Татарстана.

Пари Суперлига — плей-офф (ж) . Финал. 3-й матч
12 апреля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Заречье-Одинцово
Московская область
Окончен
0 : 3
Динамо-Ак Барс
Казань
Заречье-Одинцово: Павлович, Буркова, Гатина, Столяр, Ермолаева, Масалева, Бярда, Бровкина, Младенович, Максимова, Хабибрахманова, Сперскайте, Соболева, Бирюкова
Динамо-Ак Барс: Карполь, Милина Рахматуллина, Матвеева, Енина, Королёва, Светник, Бибина, Ануфриенко, Ковалёва, Столбова, Реброва, Мартинес, Коновалова, Гонсалес

«Динамо-Ак Барс» сегодня показало хороший уровень. С такой игрой, которую мы показали в третьей партии, мы смогли бы взять одну игру в Казани. Возможно, мы очень сильно хотели, перегорели.

Наверное, у нас заслуженное серебро. Мы пытались, старались, но, увы, не в этом году. Могли сыграть лучше, многое не получилось. В прошлом году у «Заречья» была бронза, а в этом уже серебро. Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку. Как будто мы были сегодня чемпионами в их глазах. И они для нас тоже самые лучшие», — приводит слова Сперскайте пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

Общий счёт в серии — 3-0 в пользу коллектива из Татарстана. Таким образом, «Заречье-Одинцово» стало серебряным призёром женского чемпионата России.

