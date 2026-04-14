Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Маркова помогла «Вакифбанку» повести в финале чемпионата Турции с «Фенербахче»

Комментарии

В турецком чемпионате состоялся третий матч финальной серии между «Вакифбанком», за который выступает российская доигровщица Марина Маркова, и «Фенербахче», где играет другая российская доигровщица Арина Федоровцева. Встреча завершилась со счётом 3:1 (19:25, 25:19, 25:18, 25:23) в пользу клуба Марковой. «Вакифбанк» повёл в серии со счётом 2-1.

25-летняя Маркова стала самым результативным игроком встречи. Она набрала 30 очков. По 21 очку набрали одноклубница россиянки Тияна Бошкович и 22-летняя Федоровцева.

Четвёртый матч финальной серии запланирован на 16 апреля.

Напомним, ранее «Зерен Спор», за который выступают россиянки Анна Лазарева и Светлана Гатина, уступил бронзовые медали чемпионата Турции «Экзачибаши».

Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android