Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Заслуженный тренер СССР по волейболу Валентин Жуков ушёл из жизни в 88 лет

Заслуженный тренер СССР по волейболу Валентин Жуков ушёл из жизни в 88 лет
Заслуженный тренер СССР по волейболу Валентин Жуков скончался на 89-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Всероссийской федерации волейбола.

«Всероссийская федерация волейбола с глубочайшим прискорбием сообщает что на 89-м году скончался Валентин Васильевич Жуков, заслуженный тренер СССР, президент Всероссийской федерации волейбола в 1991-2004 гг., почётный президент ВФВ с 2006 г., советник президента ВФВ и председатель Комиссии ветеранов ВФВ.

Российский волейбол понёс огромную утрату. Авторитет, харизма и характер Валентина Васильевича оказывали большое влияние на возможности развития нашего вида спорта. Его грамотность и профессионализм помогали принимать исключительно взвешенные и компетентные решения. Валентин Васильевич был порядочным человеком, замечательным другом и великолепным специалистом.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Валентина Васильевича. Скорбим вместе с вами…», — говорится в заявлении пресс-службы организации.

Материалы по теме
«Это поведение не для топ-команды». Судейский скандал в полуфинале волейбольной Суперлиги
«Это поведение не для топ-команды». Судейский скандал в полуфинале волейбольной Суперлиги
