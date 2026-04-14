Заслуженный тренер СССР по волейболу Валентин Жуков ушёл из жизни в 88 лет

Заслуженный тренер СССР по волейболу Валентин Жуков скончался на 89-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Всероссийской федерации волейбола.

«Всероссийская федерация волейбола с глубочайшим прискорбием сообщает что на 89-м году скончался Валентин Васильевич Жуков, заслуженный тренер СССР, президент Всероссийской федерации волейбола в 1991-2004 гг., почётный президент ВФВ с 2006 г., советник президента ВФВ и председатель Комиссии ветеранов ВФВ.

Российский волейбол понёс огромную утрату. Авторитет, харизма и характер Валентина Васильевича оказывали большое влияние на возможности развития нашего вида спорта. Его грамотность и профессионализм помогали принимать исключительно взвешенные и компетентные решения. Валентин Васильевич был порядочным человеком, замечательным другом и великолепным специалистом.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Валентина Васильевича. Скорбим вместе с вами…», — говорится в заявлении пресс-службы организации.