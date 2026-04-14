Результаты матчей женского Кубка России 2026 по волейболу на 14 апреля

Результаты матчей женского Кубка России — 2026 по волейболу на 14 апреля
14 апреля продолжился розыгрыш Кубка России — 2026 по волейболу среди женских команд. В рамках игрового дня прошёл первый полуфинальный матч в серии «Тулицы» и «Ленинградки». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатом.

Волейбол. Кубок России — 2026. Полуфинал:

«Тулица» Тульская область – «Ленинградка» Санкт-Петербург — 3:0 (25:18, 25:16, 25:19).

Далее серия переедет на площадку «Тулицы». Ответная встреча состоится 17 апреля в 19:00 мск.

В другой полуфинальной серии сразятся «Локомотив» из Калининградской области и санкт-петербургская «Корабелка». Их первая встреча пройдёт завтра, 15 апреля.

Турнирная таблица женского Кубка России по волейболу
Календарь Кубка России по волейболу (ж)
