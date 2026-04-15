Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
«Корабелка» обыграла калининградский «Локомотив» в первом матче Кубка России — 2026

Волейболистки «Корабелки» (Санкт-Петербург) одержали победу в первом матче второго этапа Кубка России – 2026 по волейболу среди женских команд, обыграв калининградский «Локомотив» со счётом 3:1 (25:19, 18:25, 25:13, 25:22).

Кубок России (ж) . Второй этап. 1-й матч
15 апреля 2026, среда. 19:00 МСК
Корабелка
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 1
Локомотив К
Калининградская область
Корабелка: Сарапова, Суворова, Нестерова, Исакова, Иванович, Артюхина, Захарова, Филиппова, Пальшина, Черняева, Филиштинская, Муранова, Боброва, Рейес
Локомотив К: Любушкина, Пипунырова, Киселёва, Костюкевич, Беликова, Зайцева, Насименто, Пирайнен, Костючик, Лазарева, Аслямова, Капралова, Погорельченко

Волейбол. Кубок России — 2026, женщины. Второй этап:

«Корабелка» Санкт-Петербург — «Локомотив» Калининград – 3:1 (25:19, 18:25, 25:13, 25:22).

Этот матч стал для обеих команд первым в ходе розыгрыша Кубка России. Ответная встреча состоится 18 апреля.

Отметим, что по итогам 33-го розыгрыша Кубка России по волейболу среди женских команд, который проходил с 16 марта по 4 мая 2025 года, победителем стал «Локомотив» (Калининград). В финале команда одолела «Динамо-Ак Барс» (Казань) со счётом 3:2 (25:12, 23:25, 25:15, 20:25, 15:10).

Таблица Кубка России - 2026
Календарь Кубка России - 2026
Материалы по теме
Главные цифры женской Суперлиги. Лучший бомбардир не добралась даже до полуфинала!
Главные цифры женской Суперлиги. Лучший бомбардир не добралась даже до полуфинала!
