«Корабелка» обыграла калининградский «Локомотив» в первом матче Кубка России — 2026

Волейболистки «Корабелки» (Санкт-Петербург) одержали победу в первом матче второго этапа Кубка России – 2026 по волейболу среди женских команд, обыграв калининградский «Локомотив» со счётом 3:1 (25:19, 18:25, 25:13, 25:22).

Волейбол. Кубок России — 2026, женщины. Второй этап:

Этот матч стал для обеих команд первым в ходе розыгрыша Кубка России. Ответная встреча состоится 18 апреля.

Отметим, что по итогам 33-го розыгрыша Кубка России по волейболу среди женских команд, который проходил с 16 марта по 4 мая 2025 года, победителем стал «Локомотив» (Калининград). В финале команда одолела «Динамо-Ак Барс» (Казань) со счётом 3:2 (25:12, 23:25, 25:15, 20:25, 15:10).