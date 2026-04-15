Результаты матчей женского Кубка России — 2026 по волейболу на 15 апреля

15 апреля продолжился розыгрыш Кубка России — 2026 по волейболу среди женских команд. В рамках игрового дня прошёл первый полуфинальный матч в серии «Корабелки» и «Локомотива». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатом.

Волейбол. Кубок России — 2026. Полуфинал:

«Корабелка» Санкт-Петербург – «Локомотив» Калининград — 3:1 (25:19, 18:25, 25:13, 25:22).

Далее серия переедет на площадку «Локомотива». Ответная встреча состоится 18 апреля в 20:00 мск.

В другой полуфинальной серии встречаются «Тулица» из Тульской области и «Ленинградка» (Ленинградская область). Их второй матч серии пройдёт 17 апреля.