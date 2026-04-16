Волейбол, Суперлига, 1/2 финала, «Зенит-Казань» — «Локомотив»: где смотреть

Сегодня, 16 апреля, пройдёт решающий матч полуфинальной серии плей-офф мужской Суперлиги-2025/2026 между «Зенитом-Казань» и «Локомотивом» из Новосибирска. Начало встречи запланировано на 19:00 мск. Счёт в серии – 2-2.

Посмотреть трансляцию пятого матча 1/2 финала плей-офф Суперлиги-2025/2026 «Зенит-Казань» – «Локомотив» можно на канале «Матч ТВ». начало — в 18:55 мск.

Ранее в финал Суперлиги-2025/2026 вышло московское «Динамо», которое в своей полуфинальной серии оказалось сильнее «Зенита» из Санкт-Петербурга со счётом 3-1.

Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).