«Зенит-Казань» — «Локомотив»: текстовая онлайн-трансляция 5-го матча 1/2 финала Суперлиги

Сегодня, 16 апреля, пройдёт решающий матч полуфинальной серии плей-офф мужской Суперлиги-2025/2026 между казанским «Зенитом-Казань» и «Локомотивом» (Новосибирск). Начало встречи запланировано на 19:00 мск. Счёт в серии – 2-2.

В рамках серии команды выиграли свои домашние встречи – два первых матча остались за «Зенитом-Казань», последующие две игры – за «Локомотивом».

Ранее в финал Суперлиги-2025/2026 вышло московское «Динамо», которое в своей полуфинальной серии было сильнее «Зенита» из Санкт-Петербурга со счётом 3-1.

Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале одолел санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).