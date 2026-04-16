Расписание матчей плей-офф мужской Суперлиги по волейболу на 16 апреля

Сегодня, 16 апреля, продолжится раунд плей-офф волейбольной мужской Суперлиги сезона-2025/2026. В рамках игрового дня состоится решающий пятый матч полуфинальной серии турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига-2025/2026. Плей-офф, 1/2 финала. Расписание матчей 16 апреля (время московское):

19:00. «Зенит-Казань» Казань — «Локомотив» Новосибирск. Счёт серии — 2-2.

Ранее в финал розыгрыша плей-офф Суперлиги вышло московское «Динамо», которое одержало победу в серии с «Зенитом» из Санкт-Петербурга со счётом 3-1.

Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).