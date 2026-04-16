Ануфриенко: в прошлом году в финале была лотерея, кому-то чуть повезло больше

Ануфриенко: в прошлом году в финале была лотерея, кому-то чуть повезло больше
Связующая «Динамо-Ак Барс» Анастасия Ануфриенко прокомментировала победу клуба в Суперлиге-2025/2026. В финальной серии чемпионата «Динамо-Ак Барс» оказался сильнее подмосковного «Заречья-Одинцово» со счётом 3-0.

«Большая радость, эйфория. В прошлом сезоне мы, к сожалению, упустили чемпионство. От этого текущий успех ещё более ценный. Гордимся результатом, тем, как мы играли в финале и на протяжении всего сезона.

Тяжело сказать, что поменяли, в прошлом году была лотерея, пять матчей, пять партий в финальной игре. Кому-то чуть повезло больше. Конечно, готовились более тщательно, понимали, что это финал, нужно отдать все силы. У нас на каждая игру тактика, разбираем полностью каждого соперника, просматриваем видео», – передаёт слова Анфуриенко корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

