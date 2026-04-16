Реброва: у Казани всегда только одна цель — первое место, забрать все трофеи сезона

Доигровщица «Динамо-Ак Барс» Камилла Реброва поделилась впечатлениями после победы клуба в розыгрыше Суперлиги-2025/2026, отметив, что путь к чемпионству был тяжёлым из-за травм и сильной нагрузки.

«У Казани всегда цель только одна — первое место, забрать все трофеи сезона. Конечно, к этому шли, тренировались, готовились. Чуть ли не спали в зале. Большая заслуга тренерского штаба, у нас было много травм, они приезжали к нам в выходные и помогали с восстановлением. Приятно, что мы прошли такой тяжёлый период и заслуженно завершили его победой.

Большая заслуга в этом результате моих родственников, всех моих близких, большая заслуга в моём росте моей мамы, поддерживающей меня на протяжении всей карьеры. Прогресс был у всех молодых игроков, у меня, у Екатерины Гатиной, у Юлии Столбовой, наш тренер Зоран Терзич даёт уверенность молодым игрокам, с ним не боишься ошибиться.

Даже если были ошибки, он нас оставляет на поле, это придаёт уверенности. В конечном итоге его заслуга в том, что он воспитывает в нас характер», – передаёт слова Ребровой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

