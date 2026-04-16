Доигровщица «Динамо-Ак Барс» Реброва рассказала о мотивации команды в Кубке России

Доигровщица «Динамо-Ак Барс» Камилла Реброва рассказала о мотивации команды в Кубке России — 2026, отметив, что клуб настроен только на победу в турнире.

«Заречье» цеплялось за любую возможность одержать победу, это доказывает третья партия третьей игры, они до последнего готовы были сражаться. В прошлом году они выиграли бронзу, проигрывая 0-2 в серии, об этом помнили. А о своей прошлогодней серии с Калининградом старались лишнего не думать, не вспоминать, но, конечно, это очень болезненный был удар. Постарались не допустить тех же ошибок.

Что касается ритуалов, вспомню такой эпизод. После третьей игры с «Динамо» Москва у нас не было эмоций, мы проиграли. Поэтому, когда выходили на четвёртый матч, старались все кричать, это придаёт сил. Когда кричишь – выплёскиваешь эмоции, получаешь адреналин. Эмоции в игре очень важны.

В Кубке России, конечно, настроены только на победу. У нас была небольшая передышка после чемпионата России, сейчас немного перезагрузились», – передаёт слова Ребровой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.