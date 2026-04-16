Матвеева: это долгожданное для всех золото, у меня не было сомнений в нашей команде

Связующая «Динамо-Ак Барс» Полина Матвеева поделилась эмоциями о победе на чемпионате России.

«До сих пор тяжело осознать нашу победу. Мы делали в первую очередь то, что просил тренер, ничего сверхъестественного. Делали свою задачу, а там дальше уже – как получилось. Эмоций было много, мы все этого хотели, ждали. Это было долгожданное для всех золото. Для себя я в голове сделала маркировку, что об общем результате не думаю, надо было просто играть и выигрывать каждый матч. Пыталась переводить мысли в другое русло. А вот в третьей партии третьей игры я была на 100% уверена, что пусть счёт будет большой, но мы выиграем. Была полная уверенность в нашей победе.

Не было сомнений в нас, в нашей команде, мы и не радовались преждевременно, боролись до конца. Чувствовался накал в каждой партии в начале, однако потом мы брали всё в свои руки и доводили до конца. В третьей игре «Заречье» стало увереннее играть, доставать невероятные мячи, и это было самое интересное. И для зрителей, да и для нас самих, проверить свою силу духа», – передаёт слова Матвеевой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.