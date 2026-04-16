Связующая «Динамо-Ак Барс» Матвеева рассказала о трудностях с мотивацией на Кубке России

Связующая «Динамо-Ак Барс» Полина Матвеева поделилась ожиданиями от Кубка России по волейболу 2026 года.

«Что касается Кубка России, начинаем работать, сложно что-то сказать. Будем бороться до конца и только за золото. Конечно, сложно выходить будет на паркет, после чемпионата играть очень сложно, нужно максимально себя настраивать и выводить на другой уровень эмоций, последнее из себя выжимать. Сыграть, разумеется, хочется в Казани, где родные стены и болельщики», – передаёт слова Матвеевой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

В 2024 году «Динамо-Ак Барс» стал победителем Кубка России по волейболу среди женских команд, одолев в финале «Ленинградку».