МВК «Зенит-Казань» вышел в финал Суперлиги, одолев новосибирский «Локомотив»

Мужской волейбольный клуб «Зенит-Казань» вышел в финал чемпионата России – 2025/2026 среди команд Суперлиги.

В решающем, пятом матче полуфинальной серии команда Алексея Вербова со счётом 3:1 (25:22, 22:25, 25:23, 25:23) обыграла новосибирский «Локомотив», счёт в серии – 3-2.

За очередной титул чемпионов России казанский «Зенит» сразится в финальной серии с московским «Динамо». «Локомотив» же в серии за бронзовые медали поборется с «Зенитом» из Санкт-Петербурга, который проиграл «Динамо» в полуфинальной серии со счётом 3-1.

Начало финальной серии запланировано на 21 апреля. Серия за бронзовые награды ЧР начнётся 20 апреля.

Казанский «Зенит» является действующим чемпионом России, он побеждает в Суперлиге последние три сезона. Всего у «Зенита-Казань» 13 побед в чемпионатах России.