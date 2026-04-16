Зенит-Казань — Локомотив: результат матча 16 апреля 2026, счет 3:1, полуфинал мужской Суперлиги по волейболу

МВК «Зенит-Казань» вышел в финал Суперлиги, одолев новосибирский «Локомотив»
Мужской волейбольный клуб «Зенит-Казань» вышел в финал чемпионата России – 2025/2026 среди команд Суперлиги.

В решающем, пятом матче полуфинальной серии команда Алексея Вербова со счётом 3:1 (25:22, 22:25, 25:23, 25:23) обыграла новосибирский «Локомотив», счёт в серии – 3-2.

Пари Суперлига — плей-офф (м) . 1/2 финала. 5-й матч
16 апреля 2026, четверг. 19:00 МСК
Зенит-Казань
Казань
Окончен
3 : 1
Локомотив
Новосибирск
Зенит-Казань: Сурмачевский, Вольвич, Абаев, Лабинский, Данани, Романовский, Лубурич, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Михайлов, Вышников, Граханцев, Бехтерев, Феоктистов
Локомотив: Николов, Мелкозеров, Ожиганов, Бражнюк, Деру, Феоктистов, Воронков, Маркин, Шахбанмирзаев, Лызик, Казаченков, Куркаев, Вишняков, Курбанов, Кривитченко

За очередной титул чемпионов России казанский «Зенит» сразится в финальной серии с московским «Динамо». «Локомотив» же в серии за бронзовые медали поборется с «Зенитом» из Санкт-Петербурга, который проиграл «Динамо» в полуфинальной серии со счётом 3-1.

Начало финальной серии запланировано на 21 апреля. Серия за бронзовые награды ЧР начнётся 20 апреля.

Казанский «Зенит» является действующим чемпионом России, он побеждает в Суперлиге последние три сезона. Всего у «Зенита-Казань» 13 побед в чемпионатах России.

Календарь волейбольной Суперлиги (м)
Турнирная таблица волейбольной Суперлиги (м)
«Зенит» разобрался с «Локо»! Казанцы выстояли в непростом полуфинале Суперлиги
Live
