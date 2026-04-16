Определились финалисты мужского чемпионата России – 2025/2026 по волейболу среди команд Суперлиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с образовавшимися парами по итогам полуфинальных серий.
Волейбол. Мужчины. Суперлига-2025/2026. Финальная серия:
«Зенит-Казань» (Казань) – «Динамо М» (Москва).
Серия за бронзу:
«Локомотив» (Новосибирск) – «Зенит» СПб (Санкт-Петербург).
Отметим, что победители данных матчей определятся в серии до трёх побед.
Начало финальной серии запланировано на 21 апреля. Серия за бронзовые награды ЧР начнётся 20 апреля.
Казанский «Зенит» является действующим чемпионом России, он побеждает в Суперлиге последние три сезона. Всего у «Зенита-Казань» 13 побед в чемпионатах России.