Определились финалисты мужского чемпионата России — 2025/2026 по волейболу

Определились финалисты мужского чемпионата России — 2025/2026 по волейболу
Определились финалисты мужского чемпионата России – 2025/2026 по волейболу среди команд Суперлиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с образовавшимися парами по итогам полуфинальных серий.

Волейбол. Мужчины. Суперлига-2025/2026. Финальная серия:

«Зенит-Казань» (Казань) – «Динамо М» (Москва).

Серия за бронзу:

«Локомотив» (Новосибирск) – «Зенит» СПб (Санкт-Петербург).

Отметим, что победители данных матчей определятся в серии до трёх побед.

Начало финальной серии запланировано на 21 апреля. Серия за бронзовые награды ЧР начнётся 20 апреля.

Казанский «Зенит» является действующим чемпионом России, он побеждает в Суперлиге последние три сезона. Всего у «Зенита-Казань» 13 побед в чемпионатах России.

Календарь волейбольной Суперлиги (м)
Турнирная таблица волейбольной Суперлиги (м)
