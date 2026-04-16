«Это сложно назвать волейболом». Тренер Казани Вербов — о победе в серии с «Локомотивом»

«Это сложно назвать волейболом». Тренер Казани Вербов — о победе в серии с «Локомотивом»
Главный тренер МВК «Зенит-Казань» Алексей Вербов прокомментировал победу своей команды в полуфинальной серии чемпионата России – 2025/2026 с новосибирским «Локомотивом». Счёт в серии – 3-1.

«В моей карьере такой нервной серии ещё не было, не то что в тренерской, даже и в игровой. При этом с нашей стороны назвать это всё волейболом очень сложно.

Мы всю эту серию показываем не то что ниже средних значения по статистике, они у нас просто на дне. Если мы играем в нормальный волейбол, то заканчивать матчи должны гораздо спокойнее и быстрее. Так что это было скорее шоу, реклама волейбола.

Надо обязательно отметить Новосибирск и поблагодарить их за такую серию, две команды в ней играли на равном уровне, и одной где-то чуть больше повезло, потому что ну все матчи могла выиграть как одна команда, так и другая», — передаёт слова Вербова корреспондент Чемпионата Рустам Имамов.

