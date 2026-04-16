«Тяжелейшие две недели в моей жизни». Доигровщик Казани Волков — о серии с «Локомотивом»

Доигровщик МВК «Зенит-Казань» Дмитрий Волков прокомментировал победу команды в полуфинальной серии чемпионата России – 2025/2026 с новосибирским «Локомотивом». Счёт в серии – 3-1. В решающем, пятом матче казанская команда одержала победу со счётом 3:1 (25:22, 22:25, 25:23, 25:23).

«Не хочу жаловаться, но у меня объективные причины не самой удачной игры в Новосибирске. Наверное, это были тяжелейшие две недели в моей жизни. Тяжело было совладать и со своим здоровьем, и в то же время показывать на площадке в такой важной стадии результат.

Я рад, что мы закончили эту серию. В плане всего — психологии, стресса, здоровья — всё отдали. Отмечу нашу заряженность, уверенность, даже когда проигрывали в третьей партии, мы не опустили руки, продолжили играть и вытащили эту сумасшедшую партию. Дальше уже побежали на эмоциях. Хотелось закончить быстрее, отсюда уже глупейшие ошибки, из-за этого сами позволили «Локомотиву» приблизиться. Слава богу, что всё закончилось так, как, наверное, должно было», — передаёт слова Волкова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.