«Тяжелейшие две недели в моей жизни». Доигровщик Казани Волков — о серии с «Локомотивом»

Комментарии

Доигровщик МВК «Зенит-Казань» Дмитрий Волков прокомментировал победу команды в полуфинальной серии чемпионата России – 2025/2026 с новосибирским «Локомотивом». Счёт в серии – 3-1. В решающем, пятом матче казанская команда одержала победу со счётом 3:1 (25:22, 22:25, 25:23, 25:23).

Пари Суперлига — плей-офф (м) . 1/2 финала. 5-й матч
16 апреля 2026, четверг. 19:00 МСК
Зенит-Казань
Казань
Окончен
3 : 1
Локомотив
Новосибирск
Зенит-Казань: Сурмачевский, Вольвич, Абаев, Лабинский, Данани, Романовский, Лубурич, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Михайлов, Вышников, Граханцев, Бехтерев, Феоктистов
Локомотив: Николов, Мелкозеров, Ожиганов, Бражнюк, Деру, Феоктистов, Воронков, Маркин, Шахбанмирзаев, Лызик, Казаченков, Куркаев, Вишняков, Курбанов, Кривитченко

«Не хочу жаловаться, но у меня объективные причины не самой удачной игры в Новосибирске. Наверное, это были тяжелейшие две недели в моей жизни. Тяжело было совладать и со своим здоровьем, и в то же время показывать на площадке в такой важной стадии результат.

Я рад, что мы закончили эту серию. В плане всего — психологии, стресса, здоровья — всё отдали. Отмечу нашу заряженность, уверенность, даже когда проигрывали в третьей партии, мы не опустили руки, продолжили играть и вытащили эту сумасшедшую партию. Дальше уже побежали на эмоциях. Хотелось закончить быстрее, отсюда уже глупейшие ошибки, из-за этого сами позволили «Локомотиву» приблизиться. Слава богу, что всё закончилось так, как, наверное, должно было», — передаёт слова Волкова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
«Зенит» разобрался с «Локо»! Казанцы выстояли в непростом полуфинале Суперлиги
Live
«Зенит» разобрался с «Локо»! Казанцы выстояли в непростом полуфинале Суперлиги
Победы Андреевой в Штутгарте и «Авангарда» в Кубке Гагарина. Главное в спорте 16 апреля Победы Андреевой в Штутгарте и «Авангарда» в Кубке Гагарина. Главное в спорте 16 апреля
