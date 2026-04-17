«Это закончится или нет?» Константинов — о поражении от «Зенита» в полуфинале

«Это закончится или нет?» Константинов — о поражении от «Зенита» в полуфинале
Главный тренер волейбольного «Локомотива» Пламен Константинов оценил игру команды в решающем, пятом матче полуфинальной серии с «Зенитом-Казань». Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:22, 22:25, 25:23, 25:23) в пользу казанского клуба.

Пари Суперлига — плей-офф (м) . 1/2 финала. 5-й матч
16 апреля 2026, четверг. 19:00 МСК
Зенит-Казань
Казань
Окончен
3 : 1
Локомотив
Новосибирск
Зенит-Казань: Сурмачевский, Вольвич, Абаев, Лабинский, Данани, Романовский, Лубурич, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Михайлов, Вышников, Граханцев, Бехтерев, Феоктистов
Локомотив: Николов, Мелкозеров, Ожиганов, Бражнюк, Деру, Феоктистов, Воронков, Маркин, Шахбанмирзаев, Лызик, Казаченков, Куркаев, Вишняков, Курбанов, Кривитченко

«Получилось более-менее такая игра, как и остальные в серии. Всё было очень близко, на тоненького. Чуть-чуть нам не хватило. Сегодня у нас тоже были проблемы в диагонали, как и у Казани. У них лучше сыграл Дражен Лубурич. Мы с колебаниями играли на этой позиции и так и не нашли свой ритм в целом. Чередовали хорошие действия с ошибками.

Деру в идеальной форме мог больше нам помочь в этой серии. Когда вчера Воронков заболел с температурой 38 градусов, подумал: «Это закончится или нет?» Одно поверх другого. Несмотря на всё, Сэм вышел, помог. Чуть-чуть не хватило. Он сделал всё, что мог. Помог нам держаться в игре.

В целом я поздравляю Казань с выходом в финал. Поздравляю и свою команду, потому что она билась. Я сказал ребятам и до игры – они выросли. В плане того, что не сдавались, несмотря ни на что», — передаёт слова Константинова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

