«Это закончится или нет?» Константинов — о поражении от «Зенита» в полуфинале

Главный тренер волейбольного «Локомотива» Пламен Константинов оценил игру команды в решающем, пятом матче полуфинальной серии с «Зенитом-Казань». Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:22, 22:25, 25:23, 25:23) в пользу казанского клуба.

«Получилось более-менее такая игра, как и остальные в серии. Всё было очень близко, на тоненького. Чуть-чуть нам не хватило. Сегодня у нас тоже были проблемы в диагонали, как и у Казани. У них лучше сыграл Дражен Лубурич. Мы с колебаниями играли на этой позиции и так и не нашли свой ритм в целом. Чередовали хорошие действия с ошибками.

Деру в идеальной форме мог больше нам помочь в этой серии. Когда вчера Воронков заболел с температурой 38 градусов, подумал: «Это закончится или нет?» Одно поверх другого. Несмотря на всё, Сэм вышел, помог. Чуть-чуть не хватило. Он сделал всё, что мог. Помог нам держаться в игре.

В целом я поздравляю Казань с выходом в финал. Поздравляю и свою команду, потому что она билась. Я сказал ребятам и до игры – они выросли. В плане того, что не сдавались, несмотря ни на что», — передаёт слова Константинова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.