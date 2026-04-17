Деру — об игре в волейбол после рака: победа, что организм вернулся к ежедневной работе

Доигровщик «Локомотива» Сэм Деру высказался о выступлениях после рака. 16 апреля его команда уступила в серии 1/2 финала мужской Суперлиги-2025/2026 казанскому «Зениту» (счёт в серии — 2-3). Деру отметился несколькими результативными действиями.

«Мы вернулись в конце четвёртой партии. Было большое давление, и мы там сделали чуть больше ошибок. При счёте 23:23 ошиблись дважды. Это была классная игра, очень классная серия, обе команды показали высокий уровень. И благодаря болельщикам всё было очень круто.

У меня была возможность сыграть в нескольких матчах серии, и я старался дать всё, что у меня есть. Наша команда очень хорошо играла в этой серии, никогда не ломалась и всегда шла. Даже сегодня при –5 в четвёртой партии мы не остановились, а продолжали играть. Команда показала сильный командный дух, не сдаваясь в сложных ситуациях.

Первая победа, что я вернулся в Новосибирск. Вторая – что мой организм смог вернуться к ежедневной работе. Потом я вышел на площадку против «Кузбасса», «Ярославича» – новые победы. Мне пришлось всё начинать заново. Конечно, я хотел бы больше дать «Локомотиву», больше ему помочь.

Каждый день чувствую себя лучше. Конечно, здоровье – самая большая победа, но было бы классно выступить в финале, но это жизнь. Браво, Казань, поздравляю! Буду болеть в финале за них», – передаёт слова Деру корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.