Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр:
Деру — об игре в волейбол после рака: победа, что организм вернулся к ежедневной работе
Доигровщик «Локомотива» Сэм Деру высказался о выступлениях после рака. 16 апреля его команда уступила в серии 1/2 финала мужской Суперлиги-2025/2026 казанскому «Зениту» (счёт в серии — 2-3). Деру отметился несколькими результативными действиями.

Пари Суперлига — плей-офф (м) . 1/2 финала. 5-й матч
16 апреля 2026, четверг. 19:00 МСК
Зенит-Казань
Казань
Окончен
3 : 1
Локомотив
Новосибирск
Зенит-Казань: Сурмачевский, Вольвич, Абаев, Лабинский, Данани, Романовский, Лубурич, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Михайлов, Вышников, Граханцев, Бехтерев, Феоктистов
Локомотив: Николов, Мелкозеров, Ожиганов, Бражнюк, Деру, Феоктистов, Воронков, Маркин, Шахбанмирзаев, Лызик, Казаченков, Куркаев, Вишняков, Курбанов, Кривитченко

«Мы вернулись в конце четвёртой партии. Было большое давление, и мы там сделали чуть больше ошибок. При счёте 23:23 ошиблись дважды. Это была классная игра, очень классная серия, обе команды показали высокий уровень. И благодаря болельщикам всё было очень круто.

У меня была возможность сыграть в нескольких матчах серии, и я старался дать всё, что у меня есть. Наша команда очень хорошо играла в этой серии, никогда не ломалась и всегда шла. Даже сегодня при –5 в четвёртой партии мы не остановились, а продолжали играть. Команда показала сильный командный дух, не сдаваясь в сложных ситуациях.

Первая победа, что я вернулся в Новосибирск. Вторая – что мой организм смог вернуться к ежедневной работе. Потом я вышел на площадку против «Кузбасса», «Ярославича» – новые победы. Мне пришлось всё начинать заново. Конечно, я хотел бы больше дать «Локомотиву», больше ему помочь.

Каждый день чувствую себя лучше. Конечно, здоровье – самая большая победа, но было бы классно выступить в финале, но это жизнь. Браво, Казань, поздравляю! Буду болеть в финале за них», – передаёт слова Деру корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

«Я благодарен за ещё один шанс». Сильная история волейболиста, сражающегося с раком
