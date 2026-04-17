Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Вербов: нужно было отдать всё на пути к финалу, Илья Фёдоров проливал кровь
Алексей Вербов
Комментарии

Главный тренер ВК «Зенит-Казань» Алексей Вербов прокомментировал выход своих подопечных в финал Суперлиги-2025/2026. Он отметил усилия, которые приложили казанские волейболисты для успеха.

Пари Суперлига — плей-офф (м) . 1/2 финала. 5-й матч
16 апреля 2026, четверг. 19:00 МСК
Зенит-Казань
Казань
Окончен
3 : 1
Локомотив
Новосибирск
Зенит-Казань: Сурмачевский, Вольвич, Абаев, Лабинский, Данани, Романовский, Лубурич, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Михайлов, Вышников, Граханцев, Бехтерев, Феоктистов
Локомотив: Николов, Мелкозеров, Ожиганов, Бражнюк, Деру, Феоктистов, Воронков, Маркин, Шахбанмирзаев, Лызик, Казаченков, Куркаев, Вишняков, Курбанов, Кривитченко

«Злость нам не нужна была в полуфинале. И так у всех сердечко на пульсе 200. Надо было показать характер, волю. Просто нужно было отдать всё на пути к финалу. И если бы мы отдали всё, но не получилось выиграть, это было бы нормально, мы играли бы за третье место, но мы отдали свои души, сердца, Илья Фёдоров кровь проливал. Я тоже пожертвовал кое-чем на пути к финалу, теперь буду проставляться.

Понятно, что для Казани финал – это не событие, но для этой команды – событие. Пока у них нет большого чемпионского опыта, поэтому такие какие-то глупые ошибки бывают. Более опытные ребята сыграли. Дима Волков вернулся, у него есть определённые проблемы объективные и субъективные. Дражен сегодня очень помог, мы ждали от него этот момент. Макс Михайлов четыре матча на себе вёз. Сегодня ему уже было тяжело, но это и есть взаимозаменяемость.

Надо как-то отпраздновать, порадоваться. Дальше будем встречаться с топовым соперником, с которым у нас давняя история, но очень важно восстановиться. Пока внутри счастье, но и понимание, что играть мы точно должны лучше», – передаёт слова Вербова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android