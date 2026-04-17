Вербов: нужно было отдать всё на пути к финалу, Илья Фёдоров проливал кровь

Главный тренер ВК «Зенит-Казань» Алексей Вербов прокомментировал выход своих подопечных в финал Суперлиги-2025/2026. Он отметил усилия, которые приложили казанские волейболисты для успеха.

«Злость нам не нужна была в полуфинале. И так у всех сердечко на пульсе 200. Надо было показать характер, волю. Просто нужно было отдать всё на пути к финалу. И если бы мы отдали всё, но не получилось выиграть, это было бы нормально, мы играли бы за третье место, но мы отдали свои души, сердца, Илья Фёдоров кровь проливал. Я тоже пожертвовал кое-чем на пути к финалу, теперь буду проставляться.

Понятно, что для Казани финал – это не событие, но для этой команды – событие. Пока у них нет большого чемпионского опыта, поэтому такие какие-то глупые ошибки бывают. Более опытные ребята сыграли. Дима Волков вернулся, у него есть определённые проблемы объективные и субъективные. Дражен сегодня очень помог, мы ждали от него этот момент. Макс Михайлов четыре матча на себе вёз. Сегодня ему уже было тяжело, но это и есть взаимозаменяемость.

Надо как-то отпраздновать, порадоваться. Дальше будем встречаться с топовым соперником, с которым у нас давняя история, но очень важно восстановиться. Пока внутри счастье, но и понимание, что играть мы точно должны лучше», – передаёт слова Вербова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.