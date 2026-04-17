Тренер «Локомотива» Константинов рассказал о мотивации команды в серии за бронзу

Главный тренер волейбольного «Локомотива» Пламен Константинов рассказал о командной мотивации в борьбе за бронзовые медали.

«В первую очередь волейбол играется через съём. Если у тебя съёма нету, неважно, какой у тебя блок. И если ты будешь ожидать только брейки, никогда не выиграешь. Съём приносит больше очков, всегда. А у нас съём не получался. Как видите, даже без высокого блока, отыгрались через подачу, защиту, доигровки, съём и вернулись в игру. Может быть, если бы Дима Лызик подал на 23:23, могла быть и пятая партия. Не хочу сказать, что он виноват, но в Казани в этот момент тоже были проблемы со съёмом.

У нас была хорошая линия на блоке. Мы уже сделали три брейка, поэтому могло быть по-другому. Мы сейчас постараемся как-то настроиться на бронзовую серию. После такой серии обе команды могут проиграть свои медали. В таком матче можно всё выиграть, а можно и всё проиграть. Это и есть сейчас большой вопрос – как эмоционально отбросить тот шанс, который был у нас, и настроиться на следующую серию.

Когда выиграешь такую серию, всё равно усталость проходит по-другому. Когда её проигрываешь, она становится двойной. Посмотрим, как сможем быстренько перенастроиться на серию за бронзу. Было бы хорошо показать, что показали с Казанью. Будем заниматься этим с завтрашнего дня, а сегодня надо пережить этот момент.

В российском волейболе, наверное, 20 лет не было такой серии. В целом это плюс для спорта, потому что такие игры и такие серии — они украшают игру и прибавляют болельщиков. Если все серии такими будут, конечно, интерес будет побольше к нам», – передаёт слова Константинова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Новосибирский «Локомотив» участвует в серии за бронзовые медали чемпионата России по волейболу — 2025/2026. Это произошло после поражения в полуфинальной серии от казанского «Зенита» (25:22, 22:25, 25:23, 25:23).

Пари Суперлига — плей-офф (м) . 1/2 финала. 5-й матч
16 апреля 2026, четверг. 19:00 МСК
Зенит-Казань
Казань
Окончен
3 : 1
Локомотив
Новосибирск
Зенит-Казань: Сурмачевский, Вольвич, Абаев, Лабинский, Данани, Романовский, Лубурич, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Михайлов, Вышников, Граханцев, Бехтерев, Феоктистов
Локомотив: Николов, Мелкозеров, Ожиганов, Бражнюк, Деру, Феоктистов, Воронков, Маркин, Шахбанмирзаев, Лызик, Казаченков, Куркаев, Вишняков, Курбанов, Кривитченко

Соперником новосибирского «Локомотива» в серии за третье место стал петербургский «Зенит». Первые матчи между командами пройдут 20 и 22 апреля 2026 года в Санкт-Петербурге.

