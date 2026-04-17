Константинов — о Михайлове: у него не будет TikTok — это и есть правильный пример

Главный тренер «Локомотива» Пламен Константинов рассказал о своих впечатлениях от игрока Максима Михайлова.

«У Казани Дражен Лубурич сыграл хорошо. Но, несмотря на всё, я всё равно отмечу и Макса Михайлова в этой серии. Да, у него не всё получилось в этой игре… Но, знаете, я думаю, что он такой игрок, который даёт лучший пример для всех. Может быть, он никогда не будет активен в соцсетях. У него, наверное, не будет TikTok каждый день или что-то такое. Но, ребята, берите пример от этого человека, это и есть правильный пример, которому надо следовать. Несмотря на то что он не самый популярный в соцсетях и не будет.

Надо стремиться быть как он. Поэтому я хочу и его поздравить. Он молодец, большой молодец. Важно всё, в том числе и медиа. Но вы посмотрите – Макс в финале. В 38 лет. Так что можно и без этого, да? Или чуть-чуть меньше. У нас отмечу Омара Курбанова. Вообще я не очень люблю отмечать игроков, но он молодец. Всю серию играл как мужик, держал нас и в атаке, и на подаче, выдержал большую нагрузку в приёме», – передаёт слова Константинова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.