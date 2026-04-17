Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Константинов — о Михайлове: у него не будет TikTok — это и есть правильный пример

Константинов — о Михайлове: у него не будет TikTok — это и есть правильный пример
Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Пламен Константинов рассказал о своих впечатлениях от игрока Максима Михайлова.

«У Казани Дражен Лубурич сыграл хорошо. Но, несмотря на всё, я всё равно отмечу и Макса Михайлова в этой серии. Да, у него не всё получилось в этой игре… Но, знаете, я думаю, что он такой игрок, который даёт лучший пример для всех. Может быть, он никогда не будет активен в соцсетях. У него, наверное, не будет TikTok каждый день или что-то такое. Но, ребята, берите пример от этого человека, это и есть правильный пример, которому надо следовать. Несмотря на то что он не самый популярный в соцсетях и не будет.

Надо стремиться быть как он. Поэтому я хочу и его поздравить. Он молодец, большой молодец. Важно всё, в том числе и медиа. Но вы посмотрите – Макс в финале. В 38 лет. Так что можно и без этого, да? Или чуть-чуть меньше. У нас отмечу Омара Курбанова. Вообще я не очень люблю отмечать игроков, но он молодец. Всю серию играл как мужик, держал нас и в атаке, и на подаче, выдержал большую нагрузку в приёме», – передаёт слова Константинова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android