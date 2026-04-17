Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Представлена символическая сборная полуфинальных серий мужского ЧР по волейболу

Комментарии

Пресс-служба мужской Суперлиги представила символическую сборную полуфинальных серий чемпионата России — 2025/2026 по волейболу. «Чемпионат» предлагает с ней ознакомиться.

Волейбол. Мужчины. Суперлига-2025/2026. Символическая сборная полуфинальных серий:

Доигровщик: Омар Курбанов («Локомотив» (Новосибирск)), Денис Богдан («Динамо М» (Москва)).
Связующий: Павел Панков («Динамо М» (Москва)).
Диагональный: Максим Сапожков («Динамо М» (Москва)).
Либеро: Женя Гребенников («Зенит» СПб (Санкт-Петербург)).
Блокирующий: Роман Романовский («Зенит-Казань» (Казань)), Дмитрий Лызик («Локомотив» (Новосибирск)).

Календарь волейбольной Суперлиги (м)
Турнирная таблица волейбольной Суперлиги (м)
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android