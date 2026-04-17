Представлена символическая сборная полуфинальных серий мужского ЧР по волейболу

Пресс-служба мужской Суперлиги представила символическую сборную полуфинальных серий чемпионата России — 2025/2026 по волейболу. «Чемпионат» предлагает с ней ознакомиться.

Волейбол. Мужчины. Суперлига-2025/2026. Символическая сборная полуфинальных серий:

Доигровщик: Омар Курбанов («Локомотив» (Новосибирск)), Денис Богдан («Динамо М» (Москва)).

Связующий: Павел Панков («Динамо М» (Москва)).

Диагональный: Максим Сапожков («Динамо М» (Москва)).

Либеро: Женя Гребенников («Зенит» СПб (Санкт-Петербург)).

Блокирующий: Роман Романовский («Зенит-Казань» (Казань)), Дмитрий Лызик («Локомотив» (Новосибирск)).