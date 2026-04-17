Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Результаты матчей женского Кубка России 2026 по волейболу на 16 апреля

«Тулица» выиграла серию с «Ленинградкой» и вышла в финал Кубка России — 2026
Комментарии

16 апреля продолжился розыгрыш Кубка России — 2026 по волейболу среди женских команд. В рамках игрового дня прошёл второй полуфинальный матч в серии «Тулицы» и «Ленинградки». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатом.

Волейбол. Кубок России — 2026. Полуфинал. Второй матч:

«Ленинградка» Санкт-Петербург – «Тулица» Тульская область — 2:3 (25:21, 25:18, 23:25, 17:25, 6:15).

Таким образом, «Тулица» вышла в финал Кубка России, выиграв серию с «Ленинградкой» со счётом 2-0.

В другой полуфинальной серии сражаются «Локомотив» из Калининградской области и санкт-петербургская «Корабелка». Счёт в серии 1-0 в пользу «Корабелки».

Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android