«Тулица» выиграла серию с «Ленинградкой» и вышла в финал Кубка России — 2026

16 апреля продолжился розыгрыш Кубка России — 2026 по волейболу среди женских команд. В рамках игрового дня прошёл второй полуфинальный матч в серии «Тулицы» и «Ленинградки». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатом.

Волейбол. Кубок России — 2026. Полуфинал. Второй матч:

«Ленинградка» Санкт-Петербург – «Тулица» Тульская область — 2:3 (25:21, 25:18, 23:25, 17:25, 6:15).

Таким образом, «Тулица» вышла в финал Кубка России, выиграв серию с «Ленинградкой» со счётом 2-0.

В другой полуфинальной серии сражаются «Локомотив» из Калининградской области и санкт-петербургская «Корабелка». Счёт в серии 1-0 в пользу «Корабелки».