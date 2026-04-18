Расписание матчей женского Кубка России — 2026 по волейболу на 18 апреля

Сегодня, 18 апреля, продолжится розыгрыш женского волейбольного Кубка России – 2026. В рамках соревновательного дня состоится один матч турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием очередного игрового дня турнира.
Волейбол. Кубок России — 2026, женщины. Полуфинал (время московское):
20:00. «Локомотив» Калининград – «Корабелка» Санкт-Петербург. Счёт серии – 0-1.
Ранее в финал второго этапа соревнований вышла «Тулица» (Тула), которая одержала победу в серии с «Ленинградкой» (Ленинградская область) со счётом 2-0.
Действующим обладателем Кубка России является калининградский «Локомотив», который в финале розыгрыша турнира прошлого года обыграл «Динамо-Ак Барс» (Казань) со счётом 3:2.