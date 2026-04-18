«Корабелка» вышла в финал Кубка России — 2026

Сегодня, 18 апреля, продолжился розыгрыш Кубка России — 2026 по волейболу среди женских команд. В рамках игрового дня прошёл второй полуфинальный матч в серии калининградского «Локомотива» и «Корабелки». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатом.

Волейбол. Кубок России — 2026. Полуфинал. Второй матч:

«Локомотив» Калининград – «Корабелка» Санкт-Петербург — 3:2 (25:22, 17:25, 25:13, 22:25, 15:5).

«Корабелка» забрала ключевой четвёртый сет и досрочно оформила выход в решающую стадию турнира.

Ранее в финал второго этапа соревнований вышла «Тулица» (Тула), которая одержала победу в серии с «Ленинградкой» (Ленинградская область) со счётом 2-0.

Действующим обладателем Кубка России является калининградский «Локомотив», который в финале розыгрыша турнира прошлого года обыграл «Динамо-Ак Барс» (Казань) со счётом 3:2.