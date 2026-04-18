Результаты матчей женского Кубка России — 2026 по волейболу на 18 апреля
Сегодня, 18 апреля, продолжился розыгрыш женского волейбольного Кубка России — 2026. В рамках соревновательного дня состоялся один матч турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатом.
Волейбол. Кубок России — 2026, женщины. Полуфинал (время московское):
- «Локомотив» Калининград – «Корабелка» Санкт-Петербург — 3:2 (25:22, 17:25, 25:13, 22:25, 15:5).
Ранее в финал второго этапа соревнований вышла «Тулица» (Тула), которая одержала победу в серии с «Ленинградкой» (Ленинградская область) со счётом 2-0.
Действующим обладателем Кубка России является калининградский «Локомотив», который в финале розыгрыша турнира прошлого года обыграл «Динамо-Ак Барс» (Казань) со счётом 3:2.
