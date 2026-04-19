Александр Бутько завершит сезон в египетском клубе «Аль-Ахли»

40-летний российский связующий Александр Бутько завершит сезон в египетском клубе «Аль-Ахли». Россиянин выступит в клубном чемпионате Африки, который пройдёт в Кигали (Руанда) с 20 апреля по 3 мая.

Ранее в нынешнем сезоне Бутько выступал за турецкий «Аккуш». Команда заняла 13-е место в чемпионате Турции и вылетела во второй дивизион.

Напомним, в составе сборной России Бутько стал победителем Олимпийских игр в Лондоне, чемпионата Европы, Кубка мира и Мировой лиги. Связующий также выступал за московские «Динамо» и «Луч», новосибирский «Локомотив», одинцовскую «Искру», казанский «Зенит», кемеровский «Кузбасс», уфимский «Динамо-Урал».

Судейский скандал или чёткое решение? Что с матчболом у «Зенита-Казань» и «Локомотива»
