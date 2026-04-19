Расписание матчей мужского Кубка России — 2026 по волейболу на 19 апреля

Сегодня, 19 апреля, продолжится розыгрыш Кубка России – 2026 по волейболу среди мужских команд. В рамках игрового дня пройдёт матч первого тура второго предварительного этапа турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня соревнований.

Волейбол. Кубок России – 2026. Предварительный этап (время – московское):

19.00 «Енисей» Красноярск — «Нова» Новокуйбышевск.

Действующим победителем соревнований является новосибирский «Локомотив», который в финале розыгрыша турнира 2025 года обыграл московское «Динамо» со счётом 3:2 (25:19, 19:25, 21:25, 25:21, 16:14). Финальная часть будет проходить с 12 по 17 мая в Москве. Эта стадия турнира известна как «Финал шести».