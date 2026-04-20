Волейболисты «Локомотива» уверенно обыграли «Зенит» в 1-м матче серии за бронзу Суперлиги

Мужской волейбольный клуб «Локомотив» из Новосибирска выиграл первый матч серии за бронзовые награды чемпионата России – 2025/2026 среди команд Суперлиги, в которой сражается с «Зенитом» из Санкт-Петербурга.

Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 3:0 (30:28, 27:25, 25:19) в пользу гостей. Наибольший вклад в победу «Локомотива» внесли Илья Казаченков (19 очков), Фёдор Воронков (13) и Дмитрий Лызик (12). У «Зенита» 22 очка на счету Владислава Бабкевича.

Пари Суперлига — плей-офф (м) . Серия за 3-е место. 1-й матч
20 апреля 2026, понедельник. 19:00 МСК
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 3
Локомотив
Новосибирск
Зенит СПб: Бабкевич, Тисевич, Шишкин, Динейкин, Гребенников, Черейский, Бочаров, Космин, Пакшин, Уксусов, Дикарев, Эррера, Кобзарь, Ананьев
Локомотив: Николов, Мелкозеров, Ожиганов, Бражнюк, Деру, Воронков, Маркин, Шахбанмирзаев, Лызик, Казаченков, Куркаев, Вишняков, Курбанов, Кривитченко

Следующий матч серии до трёх побед пройдёт 22 апреля в Санкт-Петербурге.

В серии за титул чемпионов Суперлиги сразятся казанский «Зенит» и московское «Динамо». Она начнётся завтра, 21 апреля.

Казанский «Зенит» является действующим чемпионом России, команда побеждает в Суперлиге последние три сезона.

