Результаты матчей плей-офф мужской Суперлиги по волейболу 20 апреля

Сегодня, 20 апреля, продолжился плей-офф чемпионата России — 2025/2026 среди команд Суперлиги по волейболу. В рамках игрового дня состоялся первый матч серии за бронзовые награды. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатом.

Волейбол. Мужчины. Суперлига-2025/2026. Плей-офф, серия за третье место. Результаты встречи 20 апреля:

  • «Локомотив» Новосибирск — «Зенит» СПб Санкт-Петербург — 3:0 (30:28, 27:25, 25:19).

Теперь счёт в серии за бронзовые медали до трёх побед стал 1-0 в пользу «Локомотива». Следующий матч серии пройдёт 22 апреля в Санкт-Петербурге.

Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).

Сетка плей-офф мужской Суперлиги
