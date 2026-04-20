«Веры в победу нет». Тренер «Зенита» Алекно критически высказался о поражении от «Локо»

Главный тренер МВК «Зенит» СПб Владимир Алекно прокомментировал поражение своей команды от «Локомотива» из Новосибирска в первом матче серии за бронзовые награды чемпионата России – 2025/2026 среди команд Суперлиги. Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 3:0 (30:28, 27:25, 25:19) в пользу гостей.

«Помимо умения нападать, подавать, должна быть вера в победу. У нас её нет. Две первые партии, когда ты ведёшь 21:17, 23:20… Ну да, вышел Николов, там чуть подравнял. Веры в победу нет. От этого безверия происходят глупости. Глупые действия, глупые ошибки, глупые решения. За глупостями идут ошибки. А потом кто ошибается, тот и проигрывает. Я не могу сказать, что совсем плохо играли, но Новосибирск сильнее. И не в зале дело, мы играем в своём городе, у себя дома. Дело здесь», — приводит слова Алекно пресс-служба клуба.

Следующий матч серии до трёх побед пройдёт 22 апреля в Санкт-Петербурге.