Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Главная Волейбол Новости

«Веры в победу нет». Тренер «Зенита» Алекно критически высказался о поражении от «Локо»

Главный тренер МВК «Зенит» СПб Владимир Алекно прокомментировал поражение своей команды от «Локомотива» из Новосибирска в первом матче серии за бронзовые награды чемпионата России – 2025/2026 среди команд Суперлиги. Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 3:0 (30:28, 27:25, 25:19) в пользу гостей.

Пари Суперлига — плей-офф (м) . Серия за 3-е место. 1-й матч
20 апреля 2026, понедельник. 19:00 МСК
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 3
Локомотив
Новосибирск
Зенит СПб: Бабкевич, Тисевич, Шишкин, Динейкин, Гребенников, Черейский, Бочаров, Космин, Пакшин, Уксусов, Дикарев, Эррера, Кобзарь, Ананьев
Локомотив: Николов, Мелкозеров, Ожиганов, Бражнюк, Деру, Воронков, Маркин, Шахбанмирзаев, Лызик, Казаченков, Куркаев, Вишняков, Курбанов, Кривитченко

«Помимо умения нападать, подавать, должна быть вера в победу. У нас её нет. Две первые партии, когда ты ведёшь 21:17, 23:20… Ну да, вышел Николов, там чуть подравнял. Веры в победу нет. От этого безверия происходят глупости. Глупые действия, глупые ошибки, глупые решения. За глупостями идут ошибки. А потом кто ошибается, тот и проигрывает. Я не могу сказать, что совсем плохо играли, но Новосибирск сильнее. И не в зале дело, мы играем в своём городе, у себя дома. Дело здесь», — приводит слова Алекно пресс-служба клуба.

Следующий матч серии до трёх побед пройдёт 22 апреля в Санкт-Петербурге.

Календарь мужской Суперлиги (волейбол)
Турнирная таблица мужской Суперлиги (волейбол)
