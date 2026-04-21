«Обидно». Связующий «Зенита» Тисевич прокомментировал поражение от «Локомотива»
Связующий МВК «Зенит» СПб Игорь Тисевич прокомментировал поражение от «Локомотива» из Новосибирска в первом матче серии за бронзовые награды чемпионата России – 2025/2026 среди команд Суперлиги. Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 3:0 (30:28, 27:25, 25:19) в пользу гостей.

Пари Суперлига — плей-офф (м) . Серия за 3-е место. 1-й матч
20 апреля 2026, понедельник. 19:00 МСК
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 3
Локомотив
Новосибирск
Зенит СПб: Бабкевич, Тисевич, Шишкин, Динейкин, Гребенников, Черейский, Бочаров, Космин, Пакшин, Уксусов, Дикарев, Эррера, Кобзарь, Ананьев
Локомотив: Николов, Мелкозеров, Ожиганов, Бражнюк, Деру, Воронков, Маркин, Шахбанмирзаев, Лызик, Казаченков, Куркаев, Вишняков, Курбанов, Кривитченко

«Обидно, особенно за первые две партии. Вели два-три очка в концовках, но какие-то ошибки, которые привели к проигрышу в сетах… Сложно сказать, что случилось, нужно проанализировать. Обидное поражение, особенно после спокойной первой партии, в которой концовку отдали сами. Это нас если не подкосило, то часть уверенности забрало. Во второй партии вернулись, и снова в концовке нам не повезло. К следующей игре нужно восстановить силы, забыть про проигрыш. Начать всё сначала, с новыми эмоциями выйти и показать свою игру», — приводит слова Тисевич пресс-служба «Зенита».

Следующий матч серии до трёх побед пройдёт 22 апреля в Санкт-Петербурге.

Календарь мужской Суперлиги (волейбол)
Турнирная таблица мужской Суперлиги (волейбол)
Материалы по теме
Два очка Кучерова и рекорд Вембаньямы в НБА. Главные события в спорте 20 апреля Два очка Кучерова и рекорд Вембаньямы в НБА. Главные события в спорте 20 апреля
Эмоций хватило! «Локомотив» с победы стартовал в «бронзовой» серии мужской Суперлиги Эмоций хватило! «Локомотив» с победы стартовал в «бронзовой» серии мужской Суперлиги
