«Зенит-Казань» — «Динамо»: во сколько начало 1-го матча финала Суперлиги, где смотреть

Сегодня, 21 апреля, в рамках плей-офф мужской Суперлиги-2025/2026 стартует серия за первое место. За золотые медали поборются казанский «Зенит» и московское «Динамо». Начало встречи запланировано на 19:00 мск.

Посмотреть трансляцию первого матча серии за первое место плей-офф Суперлиги-2025/2026 «Зенит-Казань» – «Динамо» Москва можно на канале «Матч ТВ».

В матче за третье место текущего сезона играют санкт-петербургский «Зенит» и новосибирский «Локомотив». Счёт в серии 1-0 в пользу команды из Новосибирска.

Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале в прошлом году обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).