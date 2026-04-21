Расписание матчей плей-офф мужской Суперлиги по волейболу на 21 апреля

Сегодня, 21 апреля, продолжится серия плей-офф мужской Суперлиги-2025/2026. В рамках игрового дня состоится первый матч финальной серии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига-2025/2026. Мужчины. Расписание матчей на 21 апреля (время московское):

19:00. «Зенит-Казань» Казань — «Динамо» Москва. Счёт в серии — 0-0.

В матче за третье место текущего сезона играют санкт-петербургский «Зенит» и новосибирский «Локомотив». Счёт в серии 1-0 в пользу команды из Новосибирска. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале в прошлом году обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).