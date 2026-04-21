Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Московское «Динамо» выиграло первый матч финальной серии Суперлиги у «Зенита-Казань»

Московское «Динамо» выиграло первый матч финальной серии Суперлиги у «Зенита-Казань»
Волейболисты московского «Динамо» выиграли первый матч финальной серии плей-офф Суперлиги-2025/2026 у «Зенита-Казань». Встреча проходила на площадке казанского клуба и завершилась со счётом 3:2 (25:21, 25:22, 14:25, 23:25, 15:12) в пользу команды из Москвы.

Пари Суперлига — плей-офф (м) . Финал. 1-й матч
21 апреля 2026, вторник. 19:00 МСК
Зенит-Казань
Казань
Окончен
2 : 3
Динамо М
Москва
Зенит-Казань: Сурмачевский, Вольвич, Абаев, Лабинский, Данани, Романовский, Лубурич, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Михайлов, Вышников, Феоктистов
Динамо М: Власов, Панков, Сапожков, Баранов, Ковалёв, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Тюшкевич, Каюмов, Сёмышев, Литвиненко

Волейбол. Суперлига-2025/2026. Мужчины. Финал:

«Зенит-Казань» Казань — «Динамо» Москва – 2:3 (21:25, 22:25, 25:14, 25:23, 12:15). Счёт в серии — 0-1.

В серии за третье место текущего сезона играют санкт-петербургский «Зенит» и новосибирский «Локомотив». Счёт в серии 1-0 в пользу команды из Новосибирска. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале в прошлом году обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).

Сетка плей-офф Суперлиги- 2025/2026
Календарь Суперлиги-2025/2026
