Московское «Динамо» выиграло первый матч финальной серии Суперлиги у «Зенита-Казань»

Волейболисты московского «Динамо» выиграли первый матч финальной серии плей-офф Суперлиги-2025/2026 у «Зенита-Казань». Встреча проходила на площадке казанского клуба и завершилась со счётом 3:2 (25:21, 25:22, 14:25, 23:25, 15:12) в пользу команды из Москвы.

Волейбол. Суперлига-2025/2026. Мужчины. Финал:

«Зенит-Казань» Казань — «Динамо» Москва – 2:3 (21:25, 22:25, 25:14, 25:23, 12:15). Счёт в серии — 0-1.

В серии за третье место текущего сезона играют санкт-петербургский «Зенит» и новосибирский «Локомотив». Счёт в серии 1-0 в пользу команды из Новосибирска. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале в прошлом году обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).