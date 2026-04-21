Константинов оценил игру «Локомотива» в первом матче с «Зенитом» СПб за бронзу ЧР

Главный тренер «Локомотива» Пламен Константинов оценил игру команды в первом матче с петербургским «Зенитом» в рамках бронзовой серии чемпионата России. Встреча завершилась со счётом 3:0 (30:28, 27:25, 25:19) в пользу новосибирской команды.

«Хорошая игра, несмотря на не самое лучшее начало с нашей стороны. Много колебаний, ошибок, не всё у нас получилось. Но игроки, которые вышли на замену, помогли команде вернуться в первой партии.

Стартовый сет добавил нам спокойствия, заиграли так, как играли в матчах с Казанью. Сегодня этого оказалось достаточно, но думаю, у «Зенита» найдутся силы, чтобы показать другую игру. Эта серия длинная, не будем делать преждевременных выводов, пока 1-0», – приводит слова Константинова пресс-служба ВФВ на официальном сайте.