Константинов оценил игру «Локомотива» в первом матче с «Зенитом» СПб за бронзу ЧР

Главный тренер «Локомотива» Пламен Константинов оценил игру команды в первом матче с петербургским «Зенитом» в рамках бронзовой серии чемпионата России. Встреча завершилась со счётом 3:0 (30:28, 27:25, 25:19) в пользу новосибирской команды.

Пари Суперлига — плей-офф (м) . Серия за 3-е место. 1-й матч
20 апреля 2026, понедельник. 19:00 МСК
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 3
Локомотив
Новосибирск
Зенит СПб: Бабкевич, Тисевич, Шишкин, Динейкин, Гребенников, Черейский, Бочаров, Космин, Пакшин, Уксусов, Дикарев, Эррера, Кобзарь, Ананьев
Локомотив: Николов, Мелкозеров, Ожиганов, Бражнюк, Деру, Воронков, Маркин, Шахбанмирзаев, Лызик, Казаченков, Куркаев, Вишняков, Курбанов, Кривитченко

«Хорошая игра, несмотря на не самое лучшее начало с нашей стороны. Много колебаний, ошибок, не всё у нас получилось. Но игроки, которые вышли на замену, помогли команде вернуться в первой партии.

Стартовый сет добавил нам спокойствия, заиграли так, как играли в матчах с Казанью. Сегодня этого оказалось достаточно, но думаю, у «Зенита» найдутся силы, чтобы показать другую игру. Эта серия длинная, не будем делать преждевременных выводов, пока 1-0», – приводит слова Константинова пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

