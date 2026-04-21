Результаты матчей плей-офф мужской Суперлиги по волейболу 21 апреля

Сегодня, 21 апреля, продолжился плей-офф чемпионата России — 2025/2026 среди команд Суперлиги по волейболу. В рамках игрового дня состоялся первый матч финальной серии соревнований. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатом.

Волейбол. Мужчины. Суперлига-2025/2026. Плей-офф, финальная серия. Результаты встречи 21 апреля:

«Зенит-Казань» Казань — «Динамо» Москва — 2:3 (21:25, 22:25, 25:14, 25:23, 12:15).

Теперь счёт в серии за золотые медали до трёх побед стал 1-0 в пользу «Динамо». Следующий матч серии пройдёт 23 апреля в Казани.

Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).