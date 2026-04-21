«Нам есть куда добавить». Тренер «Динамо» — о победе в первом матче над «Зенитом-Казань»
Главный тренер московского «Динамо» Константин Брянский прокомментировал победу команды в первом матче финальной серии плей-офф Суперлиги с «Зенитом-Казань». Встреча завершилась со счётом 3:2 (25:21, 25:22, 14:25, 23:25, 15:12) в пользу «Динамо».
Пари Суперлига — плей-офф (м) . Финал. 1-й матч
21 апреля 2026, вторник. 19:00 МСК
Зенит-Казань
Казань
Окончен
2 : 3
Динамо М
Москва
Зенит-Казань: Сурмачевский, Вольвич, Абаев, Лабинский, Данани, Романовский, Лубурич, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Михайлов, Вышников, Феоктистов
Динамо М: Власов, Панков, Сапожков, Баранов, Ковалёв, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Тюшкевич, Каюмов, Сёмышев, Литвиненко
– Двоякие впечатления. Игра разделилась на два периода – 2:0 и потом 0:2, что называется. Знаете, сильно не хочется делать какие-то комментарии. Это только первый матч. По большому счёту нам есть куда добавить.
– И всё-таки с чем был связан перелом, на ваш взгляд?
– Перелом? А какой счёт? Перелом – это когда что-то переламывали. Я вам говорю достаточно, на этом остановимся. Спасибо большое, – передаёт слова Брянского корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
