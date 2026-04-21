«Нам есть куда добавить». Тренер «Динамо» — о победе в первом матче над «Зенитом-Казань»

Главный тренер московского «Динамо» Константин Брянский прокомментировал победу команды в первом матче финальной серии плей-офф Суперлиги с «Зенитом-Казань». Встреча завершилась со счётом 3:2 (25:21, 25:22, 14:25, 23:25, 15:12) в пользу «Динамо».

– Двоякие впечатления. Игра разделилась на два периода – 2:0 и потом 0:2, что называется. Знаете, сильно не хочется делать какие-то комментарии. Это только первый матч. По большому счёту нам есть куда добавить.

– И всё-таки с чем был связан перелом, на ваш взгляд?

– Перелом? А какой счёт? Перелом – это когда что-то переламывали. Я вам говорю достаточно, на этом остановимся. Спасибо большое, – передаёт слова Брянского корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.