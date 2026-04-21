«Рад, что такие классные серии проходят». Богдан — о первом матче с «Зенитом-Казань»

Доигровщик московского «Динамо» Денис Богдан поделился впечатлениями после победы команды в первом матче финальной серии плей-офф Суперлиги-2025/2026 над «Зенитом-Казань». Встреча завершилась со счётом 3:2 (25:21, 25:22, 14:25, 23:25, 15:12) в пользу «Динамо».

«Всё супер. Вообще рад, что такие классные серии проходят. И полуфиналы – как у нас, так и у казанского «Зенита». И финал сразу начался с пяти партий. Думаю, что и мы рады, и болельщики рады. А вот чьи болельщики будут рады дальше, это мы уже будем выяснять в следующих матчах.

Думаю, что при 0:2 Казань добавила на подаче. В двух первых партиях они, на самом деле, плохо подавали. Не то чтобы ошибались, но не усложняли нам жизнь. Это и способствовало нашей победе в двух партиях. Потом они стали рисковать и догнали.

В концовке четвёртой партии просто захотели продлить матч, чтобы была игра из пяти партий, чтобы поинтереснее было (смеётся)», – передаёт слова Богдана корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.