Вербов — о спорном видеоповторе: в последнее время много моментов, которые не понимают

Главный тренер казанского «Зенита-Казань» Алексей Вербов высказался об одном из спорных эпизодов во время первого матча финальной серии плей-офф Суперлиги-2025/2026 с московским «Динамо». Встреча завершилась со счётом 3:2 (25:21, 25:22, 14:25, 23:25, 15:12) в пользу клуба из Москвы.

Пари Суперлига — плей-офф (м) . Финал. 1-й матч
21 апреля 2026, вторник. 19:00 МСК
Зенит-Казань
Казань
Окончен
2 : 3
Динамо М
Москва
Зенит-Казань: Сурмачевский, Вольвич, Абаев, Лабинский, Данани, Романовский, Лубурич, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Михайлов, Вышников, Феоктистов
Динамо М: Власов, Панков, Сапожков, Баранов, Ковалёв, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Тюшкевич, Каюмов, Сёмышев, Литвиненко

«У нас много в последнее время моментов, которые многие не понимают. На самом деле заступ у Михайлова был. И касание антенны у Богдана тоже было. Но заступ можно свистнуть только после того, как мяч пересечёт плоскость сетки. В данном случае мяч не успел пересечь сетку, а касание антенны рукой уже было. Вопрос был только в том, в какой момент оно произошло. Выяснилось, что раньше», – передаёт слова Вербова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

