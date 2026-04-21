Вербов — о спорном видеоповторе: в последнее время много моментов, которые не понимают

Главный тренер казанского «Зенита-Казань» Алексей Вербов высказался об одном из спорных эпизодов во время первого матча финальной серии плей-офф Суперлиги-2025/2026 с московским «Динамо». Встреча завершилась со счётом 3:2 (25:21, 25:22, 14:25, 23:25, 15:12) в пользу клуба из Москвы.

«У нас много в последнее время моментов, которые многие не понимают. На самом деле заступ у Михайлова был. И касание антенны у Богдана тоже было. Но заступ можно свистнуть только после того, как мяч пересечёт плоскость сетки. В данном случае мяч не успел пересечь сетку, а касание антенны рукой уже было. Вопрос был только в том, в какой момент оно произошло. Выяснилось, что раньше», – передаёт слова Вербова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.