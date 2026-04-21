Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Вербов: «Динамо» заслуженно победило, оно играло качественнее, могло победить раньше

Вербов: «Динамо» заслуженно победило, оно играло качественнее, могло победить раньше
Комментарии

Главный тренер казанского «Зенита-Казань» Алексей Вербов прокомментировал поражение команды в первом матче финальной серии плей-офф Суперлиги-2025/2026 с московским «Динамо». Встреча завершилась со счётом 3:2 (25:21, 25:22, 14:25, 23:25, 15:12) в пользу клуба из Москвы.

Пари Суперлига — плей-офф (м) . Финал. 1-й матч
21 апреля 2026, вторник. 19:00 МСК
Зенит-Казань
Казань
Окончен
2 : 3
Динамо М
Москва
Зенит-Казань: Сурмачевский, Вольвич, Абаев, Лабинский, Данани, Романовский, Лубурич, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Михайлов, Вышников, Феоктистов
Динамо М: Власов, Панков, Сапожков, Баранов, Ковалёв, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Тюшкевич, Каюмов, Сёмышев, Литвиненко

«Долго запрягали. В чём причина? Надо разбираться. Блок, защита и подача отсутствовали в самом начале от слова совсем. В итоге надо было находить либо через эйс, либо через блок. Съём удерживали нормально, там особо не было проблем, у нас там за 50% было, у них за 60, но это в том числе наши проблемы, что мы позволили им чувствовать себя вольготно. Потом, когда начали поддавливать, где-то психология перевалилась в другую сторону. В четвёртой партии Роман Романовский взял на себя бремя лидера. Конечно, там и «Динамо» ошибалось, где-то это было нам на руку. Немножко усилили подачу, им нужно было уже через нашу стену проходить. Они рисковали, но не попали.

Молодцы ребята, могли где-то руки опустить, но боролись до конца. Конечно, это финал, по-другому быть не должно. И в пятой партии «Динамо» заслуженно победило, с победой их. Отличная серия, отличное начало для зрителей и болельщиков. По большому счёту, если брать ход игры, точно всё по плану. «Динамо» победило заслуженно и даже, наверное, могло победить чуть раньше.

Сегодня соперник играл качественнее, нам надо сделать выводы. Серия только начинается, надо перестроиться совсем на другой ритм передачи. Всё-таки мы очень были внимательны. Физически нормально себя чувствовали, эмоционально, но теперь другой соперник, сразу после того, когда ты играл очень долго с одним, прямо вижу, как будто мы не адаптировались ещё ни к подаче, ни к игре Панкова. Хотя всегда неплохо с этим справлялись и всегда для них создавали для них сложности на их съёме», – передаёт слова Вербова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

«Динамо» выиграло первый матч финальной серии! Что случилось с чемпионом страны?
«Динамо» выиграло первый матч финальной серии! Что случилось с чемпионом страны?
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android