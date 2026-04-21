Вербов — о московском «Динамо»: практически сборная России играет

Главный тренер «Зенита-Казань» Алексей Вербов высказался о противостоянии с московским «Динамо» в финальной серии плей-офф Суперлиги-2025/2026, отметив важность таких матчей для популяризации волейбола. «Динамо» в гостях выиграло первый матч серии со счётом 3:2 (25:21, 25:22, 14:25, 23:25, 15:12).

«Для волейбола, для его популяризации таких матчей должно быть максимально много. Точно не откажусь от того, чтобы сыграть пять матчей, тем более сейчас, в ситуации проигравшего первую игру. Посмотрим, правда, достойные соперники. Будем сейчас выдыхать, настраиваться уже на следующую игру. Рад, что ещё далеко ничего не окончено.

Сравнивать с «Локомотивом» текущего соперника не хочу, «Динамо» совсем другая команда, что Новосибирск – отличная команда, с отличными исполнителями, с отличной командной игрой, тренерский штаб сильный. На той стороне практически сборная России играет. Сказать, что мы их обыграли до этого несколько раз, так про это сейчас надо забыть.

Мы про это уже говорили, где-то мы их обыграли, где-то нам чуть повезло, где-то сегодня, может быть, одну доигровочку лишнюю забил бы Лабинский, останься на подаче. И вот это чуть-чуть могло уже перевалиться и в нашу сторону. Так что соперник достойный, его уважаем. Ожидаю суперпротивостояния в этой серии», – передаёт слова Вербова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.