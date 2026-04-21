Вербов: нам чуть-чуть не хватило, но чуть-чуть не считается, значит, недостаточно

Главный тренер казанского «Зенита-Казань» Алексей Вербов оценил игру команды в первом матче финальной серии плей-офф Суперлиги-2025/2026 с московским «Динамо». Встреча завершилась со счётом 3:2 (25:21, 25:22, 14:25, 23:25, 15:12) в пользу клуба из Москвы.

«У нас не было проблем с атакой. Мы вообще не в своих цифрах по блоку, особенно в начале. Мы были вообще внизу на подаче, были в самом низу. Нам надо в первую очередь не на соперника смотреть, а отталкиваться от себя. Если будем давить на подаче, если будем дисциплинированно блокировать, против нас будет тяжело играть. Когда всё делаем хотя бы на нашем среднем уровне, это тяжело.

Но когда мы опускаемся ниже даже наших средних значений, к сожалению, в этом плей-офф не можем показать максимально хорошую игру. Связано это, наверное, с неопытностью, что касается финальных битв. Вот это мы пытаемся всё время искать, чтобы улучшить нашу игру в первую очередь.

То, что «Динамо» умеет играть финалы, то, что «Динамо» — сыгранная команда, что они такие в определённой степени злые зубры и постоянно хотят что-то доказать, особенно в матчах, где всё от ножа, мы точно к этому готовы. Но нам надо смотреть в первую очередь на себя. Можем лучше, это все понимают, наша задача — найти в первую очередь свою игру. Во всех тех элементах, которые зависят от нас, больше, чем от «Динамо».

Это финальная серия, сюда шли целый сезон и для чего? Думать, что эмоционально выхолощены, где-то там не допрыгиваем? Нет, у нас отличная команда, видел, что физических проблем точно никаких не было. Переключиться от полуфинальной серии нужно, по себе чувствую. Это переключение сегодня барахлило. Потом где-то поняли, поймали игру. Чуть-чуть не хватило, но чуть-чуть не считается. Значит, недостаточно. Будем стараться сделать лучше с первого мяча уже следующем матче, не позволять сопернику далеко уходить и чувствовать себя вольготно», – передаёт слова Вербова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.