Вольвич: «Динамо» в шутку называем монстрами, но мы затянули их в своё «болото»
Капитан волейбольного клуба «Зенит-Казань» Артём Вольвич прокомментировал поражение команды в первом матче финальной серии плей-офф Суперлиги-2025/2026 с московским «Динамо». Встреча завершилась со счётом 3:2 (25:21, 25:22, 14:25, 23:25, 15:12) в пользу клуба из Москвы.

Пари Суперлига — плей-офф (м) . Финал. 1-й матч
21 апреля 2026, вторник. 19:00 МСК
Зенит-Казань
Казань
Окончен
2 : 3
Динамо М
Москва
Зенит-Казань: Сурмачевский, Вольвич, Абаев, Лабинский, Данани, Романовский, Лубурич, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Михайлов, Вышников, Феоктистов
Динамо М: Власов, Панков, Сапожков, Баранов, Ковалёв, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Тюшкевич, Каюмов, Сёмышев, Литвиненко

«Классный матч, хорошо, что вернулись в него. Жаль, что не выиграли. «Динамо» уверенно играло на старте, блок, защита, приём, всё у них было — тяжело с ним бороться. Ребята они там такие, как мы их называем в шутку, монстры. Поэтому всё было закономерно, потом где-то поймали свою игру, затянули в своё «болото». И в итоге вышли на баланс. На балансе чуть-чуть не хватило. Питер и Москва, наверное, всё-таки выделяются среди других команд. «Локомотив» и мы одинаково, а они чуть повыше.

Отличная атмосфера, был и камбэк внутри камбэка в четвёртой партии, пять партий. Классный финал. И с «Локомотивом» были отличные матчи, сегодня классная игра. Что касается паузы и отдыха после полуфинала, знаете, когда речь идёт уже о финале чемпионата России, лишняя неделя не играет существенной роли. Может, «Динамо» чуть-чуть было посвежее, но мы же затащили их в пять партий и могли спокойно выиграть. Значит, всё нормально», – передаёт слова Вольвича корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
«Динамо» выиграло первый матч финальной серии! Что случилось с чемпионом страны?
«Динамо» выиграло первый матч финальной серии! Что случилось с чемпионом страны?
