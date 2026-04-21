Вольвич: «Динамо» в шутку называем монстрами, но мы затянули их в своё «болото»

Капитан волейбольного клуба «Зенит-Казань» Артём Вольвич прокомментировал поражение команды в первом матче финальной серии плей-офф Суперлиги-2025/2026 с московским «Динамо». Встреча завершилась со счётом 3:2 (25:21, 25:22, 14:25, 23:25, 15:12) в пользу клуба из Москвы.

«Классный матч, хорошо, что вернулись в него. Жаль, что не выиграли. «Динамо» уверенно играло на старте, блок, защита, приём, всё у них было — тяжело с ним бороться. Ребята они там такие, как мы их называем в шутку, монстры. Поэтому всё было закономерно, потом где-то поймали свою игру, затянули в своё «болото». И в итоге вышли на баланс. На балансе чуть-чуть не хватило. Питер и Москва, наверное, всё-таки выделяются среди других команд. «Локомотив» и мы одинаково, а они чуть повыше.

Отличная атмосфера, был и камбэк внутри камбэка в четвёртой партии, пять партий. Классный финал. И с «Локомотивом» были отличные матчи, сегодня классная игра. Что касается паузы и отдыха после полуфинала, знаете, когда речь идёт уже о финале чемпионата России, лишняя неделя не играет существенной роли. Может, «Динамо» чуть-чуть было посвежее, но мы же затащили их в пять партий и могли спокойно выиграть. Значит, всё нормально», – передаёт слова Вольвича корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.