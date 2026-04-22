Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

«Зенит» СПб — «Локомотив» Новосибирск: где смотреть второй матч Суперлиги за третье место

«Зенит» СПб — «Локомотив» Новосибирск: где смотреть второй матч Суперлиги за третье место
Комментарии

Сегодня, 22 апреля, в рамках плей-офф мужской Суперлиги-2025/2026 продолжается серия за третье место. За бронзовые медали поборются санкт-петербургский «Зенит» и новосибирский «Локомотив». Начало встречи запланировано на 19:00 мск. Счёт в серии между командами – 1-0 в пользу команды из Новосибирска.

Пари Суперлига — плей-офф (м) . Серия за 3-е место. 2-й матч
22 апреля 2026, среда. 19:00 МСК
Зенит СПб
Санкт-Петербург
2-я партия
0 : 1
Локомотив
Новосибирск
Зенит СПб: Бабкевич, Тисевич, Шишкин, Динейкин, Гребенников, Черейский, Бочаров, Космин, Пакшин, Уксусов, Дикарев, Эррера, Кобзарь, Ананьев
Локомотив: Николов, Мелкозеров, Ожиганов, Бражнюк, Деру, Воронков, Маркин, Шахбанмирзаев, Лызик, Казаченков, Куркаев, Вишняков, Курбанов, Кривитченко

Посмотреть трансляцию второго матча серии за третье место плей-офф Суперлиги-2025/2026 «Зенит» Санкт-Петербург – «Локомотив» Новосибирск можно на канале «Матч ТВ».

В финале Суперлиги текущего сезона сыграют московское «Динамо» и казанский «Зенит». Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале в прошлом году обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).

Сетка плей-офф мужской Суперлиги
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android