«Зенит» СПб — «Локомотив» Новосибирск: где смотреть второй матч Суперлиги за третье место

Сегодня, 22 апреля, в рамках плей-офф мужской Суперлиги-2025/2026 продолжается серия за третье место. За бронзовые медали поборются санкт-петербургский «Зенит» и новосибирский «Локомотив». Начало встречи запланировано на 19:00 мск. Счёт в серии между командами – 1-0 в пользу команды из Новосибирска.

Посмотреть трансляцию второго матча серии за третье место плей-офф Суперлиги-2025/2026 «Зенит» Санкт-Петербург – «Локомотив» Новосибирск можно на канале «Матч ТВ».

В финале Суперлиги текущего сезона сыграют московское «Динамо» и казанский «Зенит». Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале в прошлом году обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).