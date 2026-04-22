«Хорошая победа». Константинов — о «Локомотиве» в первом матче серии за бронзу Суперлиги

Главный тренер мужского волейбольного клуба «Локомотив» Новосибирск Пламен Константинов прокомментировал победу своих подопечных в первом матче серии за третье место Суперлиги над санкт-петербургским «Зенитом».

«Это хорошая победа. Несмотря на то что я вроде сказал «начали хорошо», было много колебаний, много ошибок, не всё получилось. Но те, кто вышел на замену, помогали.

Первая партия дала нам немного спокойствия, мы заиграли ту игру, которую играли в предыдущей серии с Казанью. Пока на сегодня этого хватило, но я думаю, что всё равно у «Зенита» тоже есть силы, чтобы показать другую игру. Длинная серия, не будем делать какие-то кардинальные заключения после сегодняшней игры. Пока 1-0», — сказал Константинов в видео, опубликованном пресс-службой Суперлиги в официальном телеграм-канале.