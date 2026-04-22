«Хорошая победа». Константинов — о «Локомотиве» в первом матче серии за бронзу Суперлиги

Главный тренер мужского волейбольного клуба «Локомотив» Новосибирск Пламен Константинов прокомментировал победу своих подопечных в первом матче серии за третье место Суперлиги над санкт-петербургским «Зенитом».

Пари Суперлига — плей-офф (м) . Серия за 3-е место. 1-й матч
20 апреля 2026, понедельник. 19:00 МСК
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 3
Локомотив
Новосибирск
Зенит СПб: Бабкевич, Тисевич, Шишкин, Динейкин, Гребенников, Черейский, Бочаров, Космин, Пакшин, Уксусов, Дикарев, Эррера, Кобзарь, Ананьев
Локомотив: Николов, Мелкозеров, Ожиганов, Бражнюк, Деру, Воронков, Маркин, Шахбанмирзаев, Лызик, Казаченков, Куркаев, Вишняков, Курбанов, Кривитченко

«Это хорошая победа. Несмотря на то что я вроде сказал «начали хорошо», было много колебаний, много ошибок, не всё получилось. Но те, кто вышел на замену, помогали.

Первая партия дала нам немного спокойствия, мы заиграли ту игру, которую играли в предыдущей серии с Казанью. Пока на сегодня этого хватило, но я думаю, что всё равно у «Зенита» тоже есть силы, чтобы показать другую игру. Длинная серия, не будем делать какие-то кардинальные заключения после сегодняшней игры. Пока 1-0», — сказал Константинов в видео, опубликованном пресс-службой Суперлиги в официальном телеграм-канале.

Сетка плей-офф мужской Суперлиги
Материалы по теме
Эмоций хватило! «Локомотив» с победы стартовал в «бронзовой» серии мужской Суперлиги
Эмоций хватило! «Локомотив» с победы стартовал в «бронзовой» серии мужской Суперлиги
