Расписание матчей плей-офф мужской Суперлиги по волейболу на 22 апреля

Сегодня, 22 апреля, продолжится серия плей-офф мужской Суперлиги-2025/2026. В рамках игрового дня состоится второй матч серии за третье место. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига-2025/2026. Мужчины. Расписание матчей на 22 апреля (время московское):

19:00. «Зенит» Санкт-Петербург — «Локомотив» Новосибирск. Счёт в серии — 0-1.

В финале Суперлиги текущего сезона сыграют московское «Динамо» и казанский «Зенит». Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале в прошлом году обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).